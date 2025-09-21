Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenico Tedesco ile 3 maçta 1 galibiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, Tedesco ile ilk maçına Trabzonspor karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, daha sonra Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olacak ve ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
