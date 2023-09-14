Tebas: 'Avrupa'nın en kötü ligi İspanya'

Son dönemlerde finansal olarak sıkıntılar yaşayan İspanya kulüpleri için La Liga Başkanı Javier Tebas flaş bir açıklama yaptı.



"EN KÖTÜ LİG İSPANYA"



Yaz transfer döneminde yalnızca 440 milyon euro para harcayan (103 milyonu Jude Bellingham) ve son zamanlardaki en düşük bonservis harcama dönemlerinden sonra başkan Javier Tebas açıklama yaptı.



Javier Tebas, "Finansal koşulları düşünürsek eğer, Avrupa'nın en kötü ligi biziz." ifadelerini kullandı.



