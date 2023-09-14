Tebas: "Avrupa'nın en kötü ligi İspanya"

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tebas: 'Avrupa'nın en kötü ligi İspanya'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2023 19:50
Son dönemlerde finansal olarak sıkıntılar yaşayan İspanya kulüpleri için La Liga Başkanı Javier Tebas flaş bir açıklama yaptı.

"EN KÖTÜ LİG İSPANYA"

Yaz transfer döneminde yalnızca 440 milyon euro para harcayan (103 milyonu Jude Bellingham) ve son zamanlardaki en düşük bonservis harcama dönemlerinden sonra başkan Javier Tebas açıklama yaptı.

Javier Tebas, "Finansal koşulları düşünürsek eğer, Avrupa'nın en kötü ligi biziz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery