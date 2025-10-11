11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Tchouameni'den Arda Güler isteği: Alonso'ya iletti!

Real Madrid'in Fransız yıldızı Aurelien Tchouameni'nin orta sahada Arda Güler ile oynamak istediğini teknik direktör Xabi Alonso'ya ilettiği öne sürüldü.

11 Ekim 2025 17:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tchouameni'den Arda Güler isteği: Alonso'ya iletti!






Real Madrid'de Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası Xabi Alonso'nun ilk 11'deki vazgeçilmezi olan Arda Güler'in ilk 11'de oynayacağı pozisyonun belirsizliği Bellingham'ın sahalara dönmesiyle birlikte İspanya'da gündem oldu.

Milli yıldız, İngiliz oyuncunun dönüşü sonrası orta sahadan sağ kanata kaydırıldı. İspanyol basını, bu konu hakkında Real Madrid'li bir futbolcunun Alonso'ya fikrini belirttiği iddia edildi.

TCHOUAMENI'NİN TERCİHİ ARDA

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid orta sahasının demirtaşlarından Aurelien Tchouameni'nin orta sahada Arda Güler ile oynamak istediğini hocasına ilettiği öne sürüldü. Fransız orta sahanın Arda Güler'in merkezde oynadığında takıma dinamizm ve yaratıcılık kattığını düşündüğünü Alonso ile paylaştığı da kaydedildi.

Alonso'nun gelecek maçlarda Arda Güler ve Bellingham'ı aynı anda ilk 11'de nasıl kullanacağı merakla bekleniyor. İspanyol teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Bellingham ve Arda Güler'den aynı anda faydalanabileceğini ifade etmişti.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
