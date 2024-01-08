Tchouameni'den Arda Güler'e övgü

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e takım arkadaşı Aurelien Tchouameni'den övgü geldi.



Arda Güler'le ilgili gelen soruya yanıt veren Fransız yıldız, "Arda Güler mi? O harika bir oyuncu. Çok daha iyi olacak. Teknik olarak ve her şeyiyle harika." sözlerini kullandı.



Arandina ile oynanan maçta ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkan Arda Güler, 59 dakika oyunda kalmış ge etkili performansıyla dikkat çekmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU