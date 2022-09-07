FENERBAHÇE, TAYYİP TALHA İÇİN DEVREDE

ÖDEME PLANI SORUNU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Tayyip Talha Sanuç ile ilgili transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'tan sonnra Fenerbahçe de devreye girdi.Tayyip Talha Sanuç'un transferi için Fenerbahçe, Adana Demirspor ile görüştü ve oyuncunun şartlarını sordu. Bilindiği üzere Beşiktaş futbolcu için 1.4 milyon euro önermiş ve bu parayı taksitle ödemek istediğini iletmişti.Adana Demirspor genç stoperin maliyetinin tek seferde karşılanmasını istiyor. Belçika ekibi Oostende de oyuncuyla ilgilenmiş fakat; ödeme planında anlaşma sağlanamamıştı. Futbolcu için Beşiktaş ve Fenerbahçe öne çıkıyor.Karabükspor altyapısından yetişen futbolcu 2018 yılında 245 bin euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Futbolcu bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.