Taylan ve Emre Kılınç, Ankaragücü ile anlaştı!

Tranfserin son saatlerinde büyük hareketlilik yaşayan Galatasaray'da gelen oyuncular dışında takımdan gönderilen isimlerde var. Kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç birer yıllığına Ankaragücü'ne kiralandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Taylan ve Emre Kılınç, Ankaragücü ile anlaştı!
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07 Eylül 2022 21:32
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray 'da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takım Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

TAYLAN VE EMRE KILINÇ ANLAŞTI

Galatasaray'da son gün yapılan transferler sonrası bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Kadroda düşünülmeyen ve Süper Lig 'den bir çok talibi olan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yeni takımları belli oldu. İki futbolcu da başkent ekibi Ankaragücü ile her konuda anlaşmaya vardı.

İMZAYI ATACAKLAR

Taylan - Emre Kılınç ikilisi bugün öğle saatlerinde Ankaragücü ile birer yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacaklar. İki futbolcunun maaşını da Ankaragücü karşılaşacak. 

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