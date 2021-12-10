Taylan Antalyalı: "Taraftara armağan olsun"

Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Lazio maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı: 'Taraftara armağan olsun'
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10 Aralık 2021 01:12
Galatasaray'ın milli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, gruptan namağlup lider çıkıp Son 16 Turu'na yükselmeleri hakkında konuştu.

İşte Taylan Antalyalı'nın sözleri:

"Çok mutluyuz, lider geldik, lider gidiyoruz. Takımı kutluyorum. Herkes çok büyük mücadele etti. Taraftarımıza armağan olsun. Oynayan oynamayan herkes mücadele etti."


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