Taylan Antalyalı: 'Taraftara armağan olsun'

Galatasaray'ın milli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, gruptan namağlup lider çıkıp Son 16 Turu'na yükselmeleri hakkında konuştu.



İşte Taylan Antalyalı'nın sözleri:



"Çok mutluyuz, lider geldik, lider gidiyoruz. Takımı kutluyorum. Herkes çok büyük mücadele etti. Taraftarımıza armağan olsun. Oynayan oynamayan herkes mücadele etti."





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