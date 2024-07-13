Tayfur Bingöl'e 3 talip birden

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Tayfur Bingöl için 3 Süper Lig ekibi devreye girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tayfur Bingöl'e 3 talip birden
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13 Temmuz 2024 10:00
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 10:02
Beşiktaş'ta kampa götürülmeyen 31 yaşındaki Tayfur Bingöl için Süper Lig'den 3 kulüp devrede.

Konyaspor'un ısrarla istediği fakat bonservis ödemeye yanaşmadığı için sonlandıramadığı Tayfur Bingöl için Antalyaspor ve Başakşehir de devreye girdi.

Antalyaspor'un da Konyaspor kadar istekli olduğu öğrenildi. Tayfur'un bonservis bedelini 1 milyon Euro olarak belirleyen Siyah-beyazlı yönetimin bir diğer alternatifi de Tayfur'u yerli transferinde takasta kullanmak.

14 MAÇA ÇIKTI

31 yaşındaki orta saha geçen sezon Siyah-beyazlı formayı ikisi Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 kez terletmişti. 



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