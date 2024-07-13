Tayfur Bingöl'e 3 talip birden

Beşiktaş'ta kampa götürülmeyen 31 yaşındaki Tayfur Bingöl için Süper Lig'den 3 kulüp devrede.
Konyaspor'un ısrarla istediği fakat bonservis ödemeye yanaşmadığı için sonlandıramadığı Tayfur Bingöl için Antalyaspor ve Başakşehir de devreye girdi.
Antalyaspor'un da Konyaspor kadar istekli olduğu öğrenildi. Tayfur'un bonservis bedelini 1 milyon Euro olarak belirleyen Siyah-beyazlı yönetimin bir diğer alternatifi de Tayfur'u yerli transferinde takasta kullanmak.
14 MAÇA ÇIKTI
31 yaşındaki orta saha geçen sezon Siyah-beyazlı formayı ikisi Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 kez terletmişti.
Konyaspor'un ısrarla istediği fakat bonservis ödemeye yanaşmadığı için sonlandıramadığı Tayfur Bingöl için Antalyaspor ve Başakşehir de devreye girdi.
Antalyaspor'un da Konyaspor kadar istekli olduğu öğrenildi. Tayfur'un bonservis bedelini 1 milyon Euro olarak belirleyen Siyah-beyazlı yönetimin bir diğer alternatifi de Tayfur'u yerli transferinde takasta kullanmak.
14 MAÇA ÇIKTI
31 yaşındaki orta saha geçen sezon Siyah-beyazlı formayı ikisi Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 kez terletmişti.