Tavacı: 'Erken gol olmasaydı farklı olurdu'

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı, Samsunspor maçı sonrası maçı değerlendirdi.



Maça erken bir gol yiyerek başladıklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Çok beklemediğimiz bir goldü. Hafta sonu oynadığımız Denizlispor maçından sonra Samsunspor karşılaşmasında da oyun planına uygun çalışmalar yaptık. Erken gol olmasaydı maçı daha farklı ilerletebilirdik. İkinci devrede birkaç değişiklik yaptık, oyun gücünü birazcık daha kontrol edebildik. Son dakikada da talihsiz bir pozisyon yaşandı. Biz gol gibi gördük ama takdir tabii ki hakemlerin. Samsun'dan elimiz boş dönüyoruz. Samsunspor'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."





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