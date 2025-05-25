Tarık Biberovic: 'Hak ederek kupayı kazandık'

Fenerbahçe Beko'da Euroleague şampiyonluğu sonrası Tarık Biberovic ve Dyshawn Pierre, açıklamalarda bulundu.



"HAK EDEREK OLDUK"



Maçın ardından konuşan Biberovic, "Mutluluktan başka bir şey hissetmiyoruz. İnanılmaz bir sezondu. İnanılmaz oyunculara ve karakterlere sahibiz. Böyle bir şeyi hak ettik. Hak ederek bu kupayı kazandık." dedi.



Şampiyonluk sonrası kısa konuşan Pierre, "Bütün çalışmalarımızın sonucunu aldık. Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.