Tan Kesler: 'Türk futbolcuları takip ediyoruz'

Hull City Başkanvekili Tan Kesler, TRT Spor'a İngiliz kulübünün transfer süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.



Tan Kesler yaptuğu açıklamada, "Bir hayalimiz, hedefimiz var, o da Premier Lig. Geçen sene çok yaklaştığımız bir play-off var. İngiltere'de çok ciddi ilgi, alaka topladık. Çünkü çok güzel bir takım kurduk. Play-off'un tam kapısından döndük. Bu hayalimizi hep devam ettirmek istiyoruz. Acun Bey de hep söylüyor, bu sene yeniden yapılanıp Premier Lig'e doğru, en kötü play-off hedefiyle yola çıktık." dedi.



Kulüp başkanı Acun Ilıcalı ile ilgili konuşan Kesler, "Premier Lig'de Brentford nasıl bir Danimarka ekolünü temsil ediyorsa, Wolverhampton nasıl Portekiz ekolünü takip ediyorsa, bunların temelinde sahiplerinin oradan olması var. Acun Bey'in Türk olması, hem çok milliyetçi olması, hem ülkesini çok sevmesi, ülkesini yurt dışında temsil etmesi nedeniy biz de Türk oyunculara hep öncelik tanıyoruz. Ama doğru oyuncu. Abdülkadir bize katıldı. Çok potansiyelli bir oyuncu. Bence artık Avrupa potansiyelini göstereceği arenaya ihtiyacı vardı. Kendisinin de Türk futbolcular adına çok ciddi bir bayrak taşıyıcı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Türk futbolcuları takip ettiklerini söyleyen Başkanvekili, "Birçok Türk futbolcusunu takip ediyoruz. Bu jenerasyonun parçasından yararlanmak bizim için çok önemli." diye konuştu.



Abdülkadir ve Ozan Tufan'ın transfer süreciyle ilgili ise, "Abdülkadir'in süreciyle ilgili başkanımız Trabzonspor'la çok doğru bir ilişkisi vardı. O dönemdeki dostluk Ozan'a da yansıdı. Kendisi yönetti. Ozan çok mutluydu, böyle bir talebi olduğunu iletti. Başkanımız hoş gördü. Trabzonspor camiqası da ona bir para ödedi. Bunun doğrultusunda bütün taşlar yerine oturdu. Biz de destekledik." dedi.



Tan Kesler ayrıca Philogene için, "Yaklaşık 5 Premier Lig takımı onun için çaba sarf ediyor. Kendi kulübünün geri satın alma hakkı var. Avrupa'dan Stuttgart ile konuştuk. Barcelona'dan resmi olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi aldık. Aklıma gelenler bunlar. Bizim her maçımıza 14-15 maçımıza scout geldi ve onu izledi. Sona geldik. Onu yeni yolculuğuna uğurlayacağız gibi gözüküyor. Kulübümüze de çok ciddi gelir getirerek gidecek." açıklamasını yaptı.





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