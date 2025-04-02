Tamer Kurt'un hayali milli forma

Oto sanayi'de tamircilik işiyle uğraşan 16 yaşındaki Tamer Kurt, milli formayla yarışmanın hayalini kuruyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tamer Kurt'un hayali milli forma
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02 Nisan 2025 17:54
Son güncelleme 02 Nisan 2025 17:56
Konya'da oto sanayisinde tamircilik yapan Tamer Kurt, başarılar kazandığı kick boksta milli formayı giymeyi hedefliyor.

Çocukluğundan itibaren dövüş sporlarına meraklı olan 16 yaşındaki Tamer, iki yıl önce Selçuklu Belediyespor'da antrenmanlara başladı.

Günün büyük bölümünü tamirci dükkanında geçirmesine rağmen kalan vaktini spordaki gelişimine ayıran Tamer, ocak ayında Antalya'da düzenlenen Gençler Büyükler Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Tamer Kurt, AA muhabirine, ailesinin desteğiyle spora başladığını söyledi.

Gündüz tamirci dükkanında akşam da spor salonunda çalıştığını anlatan Tamer, "Sabah erkenden işe başlıyorum. Akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra hemen eve gelip hazırlanıp salona gidiyorum. Çok zor oluyor ama sporu çok sevdiğim için katlanıyorum." dedi.

İş yerindeki ustaların kendisine destek verdiğini vurgulayan genç sporcu, şunları kaydetti:

"Ustalarım da ellerinden geldiğince bana kolaylık sağlıyor. İşten çıkınca çok yoruluyorum. Eve gelip yemek yemek zor geliyor. Bundan dolayı antrenmanları bazen tam verimli yapamıyorum. Hafta sonlarını da dışarda bireysel antrenman yaparak geçiriyorum. Hedefim ilk olarak milli formayı giyebilmek. Temmuz'da Türkiye Şampiyonası var. Orada şampiyon olursam milli formayı terleteceğim. Ardından da Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyorum."

Zor şartlar motivasyonu artırıyor

Antrenör Mevlüt Aker de Tamer Kurt'un ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu söyledi.

Tamer'in bu başarısıyla milli takımın kapısını araladığını belirten Aker, "Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası'nın ardından Tamer'i milli formayla görmeyi hedefliyoruz. Yetenekli ve çok hızlı ilerledi. Tamer akşama kadar sanayide çalışıp o yorgunlukla antrenmana geliyor. Büyük bir özveri gösteriyor." ifadelerini kullandı.

 

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