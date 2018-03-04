Talisca'nın menajeri; 'İki taraf da davalık olabilirdi'

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Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, kupada oynanan F.Bahçe maçı sonrası Benfica ile sözleşmesini uzatmak zorunda kaldığını söylemişti. Bu açıklamalar şaşkınlık yaratırken, 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız ülkesinde bir kez daha röportaj verdi. Talisca, "İlk olarak Portekiz'den Beşiktaş'a gelme fikri harikaydı. Burada çok güzel günler geçirdim ve bu h,l, devam ediyor. Şu anda bonservisi alma işini Beşiktaş'a bıraktım. Açıkça söylemek isterim ki Beşiktaş'ı, Benfica'ya tercih ederim. Kulübümde çok mutluyum. Milli takıma seçilme hayalimi burada gerçekleştirebilirim" dedi.Talisca'nın menajeri Carlos Leite ise, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamalarla ilgili Portekiz'in A Bola gazetesine konuştu. Leite, "Kiralamanın ikinci senesinde iki kulüp arasında bir anlaşmazlık olmuştu. Ben de onun Avrupa kupalarında oynamama ihtimalinden dolayı endişe duyuyordum. Ona Benfica ile sözleşme yenileme konusunu ben açtım çünkü bunun daha iyi olduğunu düşünüyordum. İki taraf da davalık olabilirdi ve bu durum Talisca için iyi olmazdı. Talisca'nın 'Sözleşmemi zorla uzattılar' söylemi Beşiktaş taraftarından çekindiği için yaptı. Çünkü taraftarlar Talisca'yı çok seviyor ve yanlış anlayıp kalpleri kırılabilirdi" diye konuştu.Talisca'nın 31 Mayıs 2018'e kadar satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, ligdeki üst üste 3. şampiyonluğunu elde ettiği takdirde yıldız futbolcunun tapusunu alacak. 20 milyon euroluk bonservisi bedelinin bir kısmını peşin, diğerini taksitlere bölerek ödemeyi düşünen Beşiktaş Yönetimi, Finansal Fair Play anlaşması bu sezon sonu biteceği için rahatlayacak. 20 milyon euroluk bedeli gözden çıkarmanın nedenleri arasında ise hem Talisca'nın iki yıldır süren yüksek formu hem de h,l, 24 yaşında olması yatıyor.