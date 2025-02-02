Talisca: "İnanılmaz bir dönüş oldu"

Fenerbahçe'de ilk maçına çıkan Anderson Talisca, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Talisca: 'İnanılmaz bir dönüş oldu'
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02 Şubat 2025 21:41
Son güncelleme 02 Şubat 2025 21:42
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 

Fenerbahçe mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. 

Fenerbahçe'de ilk kez sahaya çıkan Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Brezilyalı futbolcu, "Öncelikle Türkiye'ye dönmekten dolayı gerçekten çok mutluyum. İnanılmaz bir dönüş oldu. Transfer sürecim uzundu. Ben bir an evvel Fenerbahçe forması giymek için sabırsızlanıyordum. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüz olmak için zamana ihtiyacım var. 30-40 dakika süre aldım. Kendimi iyi hissediyorum. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Takım arkadaşlarıma ve herkese teşekkür ediyorum; adaptasyonum çok hızlı gerçekleşti." dedi.
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