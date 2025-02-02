Talisca: 'İnanılmaz bir dönüş oldu'

"Öncelikle Türkiye'ye dönmekten dolayı gerçekten çok mutluyum. İnanılmaz bir dönüş oldu. Transfer sürecim uzundu. Ben bir an evvel Fenerbahçe forması giymek için sabırsızlanıyordum. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüz olmak için zamana ihtiyacım var. 30-40 dakika süre aldım. Kendimi iyi hissediyorum. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Takım arkadaşlarıma ve herkese teşekkür ediyorum; adaptasyonum çok hızlı gerçekleşti." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.Fenerbahçe mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.Fenerbahçe'de ilk kez sahaya çıkan Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Brezilyalı futbolcu,