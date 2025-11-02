Talisca, Dolmabahçe'de ilk kez rakip

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, ilk kez Beşiktaş deplasmanında derbi heyecanı yaşadı.
Tecrübeli oyuncu, 2 sezon mücadele verdiği Beşiktaş'a karşı maça yedekler arasında başladı.
Talisca, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de derbi heyecanı yaşamıştı.
