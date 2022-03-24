Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası uzun lig arası nedeniyle takıma 5 gün izin verilmiş, gençlerle birlikte 12 futbolcu ülkelerinin Milli takımlarına katılırken, diğer oyuncuların büyük bölümü de tatile çıkmıştı. Marek Hamsik ise Trabzon'da kaldı. Neredeyse her gün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gidip, salonda bireysel çalışmalar gerçekleştiren 34 yaşındaki yıldız, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. 2 aydan fazla süredir sakatlık problemi yaşayan, bu süreçte 2 kez ülkesi Slovakya'da kendi doktorlarına da gözüken 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Beşiktaş maçıyla geri dönmeye hazırlanıyor.



TAKIMA DÖNÜYOR



Yapılacak yeni kontrollerin ardından Hamsik'in saha çalışmalarına başlaması ve devamında kontrollü şekilde takıma katılması planlanıyor. Son olarak 15 Ocak'taki Sivasspor maçında 11'de yer alan Marek Hamsik, alt baldırındaki sakatlık nedeniyle bu periyotta sadece Konyaspor maçında 20 dakika süre bulmuştu.





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