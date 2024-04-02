Tahkim Kurulu'ndan Günay Güvenç kararı!

Tahkim Kurulu, 2 maç ceza alan Galatasaraylı futbolcu Günay Güvenç'in cezasını onadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tahkim Kurulu'ndan Günay Güvenç kararı!
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02 Nisan 2024 17:03
Tahkim Kurulu, 2 maç ceza alan Galatasaraylı futbolcu Günay Güvenç için kararını verdi. Sarı kırmızılı futbolcunun cezası onandı.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Günay Güvenç'in PFDK'nın 29.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1004 - K.2023-2024/1262 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Günay Güvenç'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT'nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

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