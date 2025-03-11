Tadic, sahada adım atmadık yer bırakmadı!

Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki Sırp yıldızı Dusan Tadic, performansıyla dikkat çekiyor.
SAHADA ADIM ATMADIK YER BIRAKMADI
Geçen sezon sadece sol kanatta görev yapan Dusan Tadic, bu sezon Jose Mourinho'yla birlikte rakip yarı sahada adım atmadık yer bırakmadı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Tadic'in performansı beğenilse de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
97 MAÇTA 27 GOL VE 31 ASİST
2023 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Dusan Tadic, Sarı-Lacivertli formayı 97 karşılaşmada giyerek 27 gol, 31 asist yapma başarısı gösterdi. Sırp oyuncu için kariyeri boyunca toplam 34 milyon 300 bin euroluk bonservis bedeli ödendi.
SAHADA ADIM ATMADIK YER BIRAKMADI
Geçen sezon sadece sol kanatta görev yapan Dusan Tadic, bu sezon Jose Mourinho'yla birlikte rakip yarı sahada adım atmadık yer bırakmadı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Tadic'in performansı beğenilse de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
97 MAÇTA 27 GOL VE 31 ASİST
2023 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Dusan Tadic, Sarı-Lacivertli formayı 97 karşılaşmada giyerek 27 gol, 31 asist yapma başarısı gösterdi. Sırp oyuncu için kariyeri boyunca toplam 34 milyon 300 bin euroluk bonservis bedeli ödendi.