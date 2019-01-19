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T-Mac: "Doncic'in Curry'den çok oy alması saygısızlık"

Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, All-Star oylamasında şimdiye kadar Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic'in, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi oyunculardan daha çok hayran oyu toplamasının "saygısızlık" olduğunu söyledi.

Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, All-Star oylamasında şimdiye kadar Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic'in, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi oyunculardan daha çok hayran oyu toplamasının "saygısızlık" olduğunu söyledi.

En son oylama sonuçlarına göre, Doncic'in 3.301.825 oyu bulunuyor ve bu sayı, ligin süperstar isimleri Stephen Curry (2.979.080), James Harden (2.315.093) ve Kevin Durant (2.432.134) gibi isimlerden daha fazla.

Doncic, bu sezon Dallas'ta yakaladığı 20.3 sayı, 6,7 ribaund ve 5,1 asist ortalaması ve üstün performansıyla NBA dünyasının dikkatini çekmişti.

Ancak, bu, ESPN'in The Jump programında konuşan McGrady'ye göre, Curry ve Harden gibi MVP oyunculardan daha fazla oy alması gerektiği anlamına gelmiyor:

"Bu, tüm oylama seviyelerine çok saygısızlık ediyor. Haydi ama. Doncic'e daha fazla oy vererek sadece bu basketbol dönemini değiştiren adama, Steph Curry'ye saygısızlık etmekle kalmıyorlar. James Harden da mı yok? Dalga mı geçiyorsun?

"Doncic All-Star olmamalı demiyorum. Olmalı tabii ki. Fakat bu listede olmayan iki adamın (Harden ve Kevin Durant) önünde olması? Pek hayranlar tarafından sevilmiyorlar gerçi. KD pek sevilmiyor ve James Harden da biraz öyle, o yüzden durumu anlıyorum."

NBA All-Star maçı 17 Şubat'ta oynanacak.




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Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, All-Star oylamasında şimdiye kadar Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic'in, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi oyunculardan daha çok hayran oyu toplamasının "saygısızlık" olduğunu söyledi.
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