T-Mac: "Doncic'in Curry'den çok oy alması saygısızlık"

İLGİLİ VİDEO

Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, All-Star oylamasında şimdiye kadar Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic'in, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi oyunculardan daha çok hayran oyu toplamasının "saygısızlık" olduğunu söyledi.En son oylama sonuçlarına göre, Doncic'in 3.301.825 oyu bulunuyor ve bu sayı, ligin süperstar isimleri Stephen Curry (2.979.080), James Harden (2.315.093) ve Kevin Durant (2.432.134) gibi isimlerden daha fazla.Doncic, bu sezon Dallas'ta yakaladığı 20.3 sayı, 6,7 ribaund ve 5,1 asist ortalaması ve üstün performansıyla NBA dünyasının dikkatini çekmişti.Ancak, bu, ESPN'in The Jump programında konuşan McGrady'ye göre, Curry ve Harden gibi MVP oyunculardan daha fazla oy alması gerektiği anlamına gelmiyor:NBA All-Star maçı 17 Şubat'ta oynanacak.