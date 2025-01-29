Szymon Marciniak ile 'kutsal savaş'

Tecrübeli hakem Marciniak'ın Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetmeye sıcak bakması, ülkesinde gündem oldu. "Marciniak'ın dahil olduğu başka bir 'kutsal savaş' mı olacak?" yorumları yapıldı...

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Szymon Marciniak ile 'kutsal savaş'
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29 Ocak 2025 09:08
4 hafta sonra Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertliler, bu zorlu karşılaşmayı yabancı bir hakemin yönetmesini istiyor. Galatasaray ve TFF ise bu konudaki sessizliğini koruyor.

Hakemlik geçmişinde Dünya Kupası finali yer alan Szymon Marciniak'ın ise derbiyi yönetmeye sıcak bakması, ülkesi Polonya'da gündem oldu.

"KUTSAL SAVAŞTA MARCINIAK"

Polonya basını yaşanan bu sıcak gelişme ile ilgili, "Szymon Marciniak'ın dahil olduğu başka bir 'kutsal savaş' mı olacak? Marciniak, 23 Şubat'taki en sıcak gecede İstanbul'da adalet dağıtabilir" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA MAÇ YÖNETTİ

Marciniak ve ekibi, Suudi Arabistan ve Yunanistan'daki önemli karşılaşmalarda düdük çalmıştı.

 

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