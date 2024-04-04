Svensson: "Kazanmak istiyorduk"

Beşiktaş forması giyen Jonas Svensson, Başakşehir maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Svensson: 'Kazanmak istiyorduk'
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04 Nisan 2024 22:48
Beşiktaş forması giyen Jonas Svensson, Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Kısa bir açıklama yapan Svensson, şu sözleri kullandı;

"Erken bir gol attık, sonrasında Başakşehir'in topa sahip olduğu anlar oldu. Mücadeleyi bırakmadık, oyunu kontrol altında tuttuk. Son dakika duran toptan yediğimiz gol bizi üzdü. Kazanmak istiyorduk, olmadı."

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