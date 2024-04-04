Svensson: 'Kazanmak istiyorduk'

Beşiktaş forması giyen Jonas Svensson, Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Kısa bir açıklama yapan Svensson, şu sözleri kullandı;
"Erken bir gol attık, sonrasında Başakşehir'in topa sahip olduğu anlar oldu. Mücadeleyi bırakmadık, oyunu kontrol altında tuttuk. Son dakika duran toptan yediğimiz gol bizi üzdü. Kazanmak istiyorduk, olmadı."
Kısa bir açıklama yapan Svensson, şu sözleri kullandı;
"Erken bir gol attık, sonrasında Başakşehir'in topa sahip olduğu anlar oldu. Mücadeleyi bırakmadık, oyunu kontrol altında tuttuk. Son dakika duran toptan yediğimiz gol bizi üzdü. Kazanmak istiyorduk, olmadı."
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