Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0'lık skorla geçerken, maça Burak Yılmaz'ın golleri damga vurdu. fenerbahçe'nin yenilmesi, Başakşehir'in takılması ve Beşiktaş'ın galibieytinin ardından son puan durumu nasıl oluştu? İşte sonuçlar ve güncel Süper Lig puan durumu...
SÜPER LİG'DE 21. HAFTA SONUÇLARI
Kayserispor 1-0 Fenerbahçe
Çaykur Rizespor 1-1 Antalyaspor
Medipol Başakşehir 1-1 Erzurumspor
Beşiktaş 2-0 Bursaspor
10 Şubat Pazar
Konyaspor 13:30 Yeni Malatyaspor
Göztepe 16:00 Alanyaspor
Galatasaray 19:00 Trabzonspor
11 Şubat Pazartesi
Ankaragücü 20:00 Kasımpaşa
Sivasspor 20:00 Akhisarspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 22. HAFTA FİKSTÜRÜ
15 ŞUBAT CUMA
Yeni Malatyaspor 20:30 Beşiktaş
16 ŞUBAT CUMARTESİ
Akhisar Bld.Spor 13:30 Ankaragücü
Bursaspor 16:00 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 19:00 Konyaspor
17 ŞUBAT PAZAR
Erzurum BB 13:30 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Alanyaspor
Kayserispor 16:00 Göztepe
Kasımpaşa 19:00 Galatasaray
18 ŞUBAT PAZARTESİ
Antalyaspor 20:00 Başakşehir
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SÜPER LİG'DE 21. HAFTA SONUÇLARI
Kayserispor 1-0 Fenerbahçe
Çaykur Rizespor 1-1 Antalyaspor
Medipol Başakşehir 1-1 Erzurumspor
Beşiktaş 2-0 Bursaspor
10 Şubat Pazar
Konyaspor 13:30 Yeni Malatyaspor
Göztepe 16:00 Alanyaspor
Galatasaray 19:00 Trabzonspor
11 Şubat Pazartesi
Ankaragücü 20:00 Kasımpaşa
Sivasspor 20:00 Akhisarspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 22. HAFTA FİKSTÜRÜ
15 ŞUBAT CUMA
Yeni Malatyaspor 20:30 Beşiktaş
16 ŞUBAT CUMARTESİ
Akhisar Bld.Spor 13:30 Ankaragücü
Bursaspor 16:00 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 19:00 Konyaspor
17 ŞUBAT PAZAR
Erzurum BB 13:30 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Alanyaspor
Kayserispor 16:00 Göztepe
Kasımpaşa 19:00 Galatasaray
18 ŞUBAT PAZARTESİ
Antalyaspor 20:00 Başakşehir
SÜPER LİG PUAN DURUMUNU KENDİN OLUŞTURMAK İÇİN TIKLA!
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın