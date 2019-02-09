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Süper Lig puan durumu (21. Hafta)

Beşiktaş'ın Bursaspor'u mağlup etmesinin ardından Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? İşte Süper Lig'deki son puan durumu...

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig puan durumu (21. Hafta)
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09 Şubat 2019 21:08
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0'lık skorla geçerken, maça Burak Yılmaz'ın golleri damga vurdu. fenerbahçe'nin yenilmesi, Başakşehir'in takılması ve Beşiktaş'ın galibieytinin ardından son puan durumu nasıl oluştu? İşte sonuçlar ve güncel Süper Lig puan durumu...

SÜPER LİG'DE 21. HAFTA SONUÇLARI
Kayserispor 1-0 Fenerbahçe
Çaykur Rizespor 1-1 Antalyaspor
Medipol Başakşehir 1-1 Erzurumspor
Beşiktaş 2-0 Bursaspor

10 Şubat Pazar
Konyaspor 13:30 Yeni Malatyaspor
Göztepe 16:00 Alanyaspor
Galatasaray 19:00 Trabzonspor

11 Şubat Pazartesi
Ankaragücü 20:00 Kasımpaşa
Sivasspor 20:00 Akhisarspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU


SÜPER LİG'DE 22. HAFTA FİKSTÜRÜ

15 ŞUBAT CUMA
Yeni Malatyaspor 20:30 Beşiktaş

16 ŞUBAT CUMARTESİ
Akhisar Bld.Spor 13:30 Ankaragücü
Bursaspor 16:00 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 19:00 Konyaspor

17 ŞUBAT PAZAR
Erzurum BB 13:30 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Alanyaspor
Kayserispor 16:00 Göztepe
Kasımpaşa 19:00 Galatasaray

18 ŞUBAT PAZARTESİ
Antalyaspor 20:00 Başakşehir

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