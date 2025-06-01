Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de attığı 26 golle gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı.
Victor Osimhen'i, 21 golle RAMS Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek ve 20 golle Fenerbahçe'nin forveti Youssef En-Nesyri takip etti.
Nijeryalı yıldız, toplamda ise bu sezon çıktığı 41 resmi maçta, 37 gol ve 8 asist kaydetti.
Süper Lig'in gol kralı Victor Osimhen oldu!
Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, attığı 26 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.
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Galatasaray
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