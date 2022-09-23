Süper Lig, genç futbolculara 'yabancı'

5 takım hiç genç futbolcu oynatmadı

SÜPER LİG'DE FORMA GİYEN 21 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR VE GÖREV SÜRELERİ



Kulüp



Toplam Süre (Dakika)



Futbolcu



Yaş



Süre (Dakika)



Beşiktaş



911



Ersin Destanoğlu



21



450



Berkay Vardar



19



244



Emre Bilgin



18



180



Emrecan Uzunhan



21



37



Giresun



521



Borja Sainz Egusquiza



21



504



Mert Han Kurt



20



11



Talha Ülvan



21



5



Kadir Seven



19



1



Alanya



471



Yusuf Özdemir



21



253



Oussama Targhalline



20



143



Erencan Yardımcı



20



75



Galatasaray



289



Emin Bayram



19



225



Yusuf Demir



19



43



Kazımcan Karataş



19



13



Hamza Yiğit Akman



18



8



Kayseri



196



Arif Kocaman



19



180



Baran Ali Gezek



17



16



Trabzon



189



Muhammet Taha Tepe



21



180



Naci Ünüvar



19



9



Antalya



151



Gökdeniz Bayrakdar



21



151



Kasımpaşa



103



Yasin Özcan



16



52



Erdem Çetinkaya



21



31



Berat Kalkan



19



12



Oğuzhan Efe Yılmaz



19



8



Karagümrük



89



Emir Tintiş



18



80



Efecan Mızrakçı



18



9



Ümraniye



49



Nika Gagnidze



21



46



Fatih Yiğit Şanlıtürk



19



3



Fenerbahçe



31



Arda Güler



17



31



Hatay



21



Bertuğ Özgür Yıldırım



20



21



Gaziantep



12



Luka Stankovski



20



12



Toplam



3.033

















Alt yapıdan gelip forma bulan oyuncu sayısı 4

Süper Lig, Avrupa'da gençlere en az forma verilen lig

AVRUPA'DA FORMA GİYEN 21 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR VE GÖREV SÜRELERİ Ülke Ligdeki takım sayısı Maç yapılan hafta sayısı Forma giyen futbolcu sayısı Genele oranla görev süresi / % Hollanda 18 7 116 22,48 Belçika 18 9 120 21,44 Avusturya 12 9 86 20,36 Portekiz 18 7 74 14,37 Fransa 20 8 84 12,82 İskoçya 12 7 45 11,23 İngiltere 20 7 63 9,69 İspanya 20 6 63 9,55 Almanya 18 7 62 9,49 İtalya 20 7 61 7,45 Türkiye 19 7 33 2,43

Spor Toto Süper Lig'de genç oyunculara yok denecek kadar az az süre veriliyor.Ligde geride kalan 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33'te kaldı.Genç futbolculara toplamda 3 bin 33 dakika forma verildi. Bu zaman dilimi, toplam sürenin sadece yüzde 2,43'ünü teşkil ediyor.Süper Lig'deki 19 takım, statü gereği maç kadrolarına en az 2'şer genç futbolcuya yer verse de Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor bu oyunculara hiç şans tanımadı. Ligdeki diğer 15 takımda ise 7'si yabancı 33 genç futbolcu, kısa sürelerle forma giydi.Beşiktaş, iki genç kalecisi sayesinde 21 yaş altı oyunculara 911 dakikayla en fazla süre veren kulüp pozisyonunda yer aldı.Ligde forma şansı verilen genç oyuncular ve bu oyuncuların görev yaptığı süreler şöyle:Ligde bu sezon profesyonel sözleşme imzalanıp forma verilen oyuncu sayısı 4'te kaldı.Karagümrük'te 18 yaşındaki Emir Tintiş 80 dakika ve Efecan Mızrakçı da 9 dakika formalarını terletebildiler.Kasımpaşa'da 16 yaşındaki Yasin Özcan 2 müsabakada toplam 52 dakika görev yaparken, Kayserispor'da 17 yaşındaki Baran Ali Gezek 16 dakikalığına yeşil zeminde boy gösterdi.Süper Lig, UEFA klasmanındaki ilk 10 ülkenin en üst ligleri ile kıyaslandığında genç futbolcuların en az forma giydiği lig konumunda bulunuyor.Bu kategoride 21 yaş altı futbolculara en fazla forma veren lig Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie oldu. Hollanda'da geride kalan 7 haftada, 116 genç futbolcu toplam sürenin yüzde 22,48'inde forma giydi.Avrupa'nın 5 büyük liginde ise gençlere en fazla rağbet yüzde 12.82'lik oranla Fransa Lig 1'de gerçekleşti.Türkiye ve Avrupa'nın ilk 10 ülkesinde forma giyen 21 yaş altı futbolcu sayısı ve bu oyuncuların toplam süredeki görev oranları şöyle: