Süper Lig, genç futbolculara "yabancı"

Türkiye'nin futboldaki en üst liginde, 21 yaş altı oyuncular toplam sürenin sadece yüzde 2,43'ünde forma bulabildi. Süper Lig, Avrupa'da gençlere en az forma şansı verilen lig konumunda

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig, genç futbolculara 'yabancı'
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23 Eylül 2022 15:37
Spor Toto Süper Lig'de genç oyunculara yok denecek kadar az az süre veriliyor.

Ligde geride kalan 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33'te kaldı.

Genç futbolculara toplamda 3 bin 33 dakika forma verildi. Bu zaman dilimi, toplam sürenin sadece yüzde 2,43'ünü teşkil ediyor.

5 takım hiç genç futbolcu oynatmadı

Süper Lig'deki 19 takım, statü gereği maç kadrolarına en az 2'şer genç futbolcuya yer verse de Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor bu oyunculara hiç şans tanımadı. Ligdeki diğer 15 takımda ise 7'si yabancı 33 genç futbolcu, kısa sürelerle forma giydi.

Beşiktaş, iki genç kalecisi sayesinde 21 yaş altı oyunculara 911 dakikayla en fazla süre veren kulüp pozisyonunda yer aldı.

Ligde forma şansı verilen genç oyuncular ve bu oyuncuların görev yaptığı süreler şöyle:

SÜPER LİG'DE FORMA GİYEN 21 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR VE GÖREV SÜRELERİ
Kulüp

 Toplam Süre (Dakika)

 Futbolcu

 Yaş

 Süre (Dakika)
Beşiktaş

 911

 Ersin Destanoğlu

 21

 450
Berkay Vardar

 19

 244
Emre Bilgin

 18

 180
Emrecan Uzunhan

 21

 37
Giresun

 521

 Borja Sainz Egusquiza

 21

 504
Mert Han Kurt

 20

 11
Talha Ülvan

 21

 5
Kadir Seven

 19

 1
Alanya

 471

 Yusuf Özdemir

 21

 253
Oussama Targhalline

 20

 143
Erencan Yardımcı

 20

 75
Galatasaray

 289

 Emin Bayram

 19

 225
Yusuf Demir

 19

 43
Kazımcan Karataş

 19

 13
Hamza Yiğit Akman

 18

 8
Kayseri

 196

 Arif Kocaman

 19

 180
Baran Ali Gezek

 17

 16
Trabzon

 189

 Muhammet Taha Tepe

 21

 180
Naci Ünüvar

 19

 9
Antalya

 151

 Gökdeniz Bayrakdar

 21

 151
Kasımpaşa

 103

 Yasin Özcan

 16

 52
Erdem Çetinkaya

 21

 31
Berat Kalkan

 19

 12
Oğuzhan Efe Yılmaz

 19

 8
Karagümrük

 89

 Emir Tintiş

 18

 80
Efecan Mızrakçı

 18

 9
Ümraniye

 49

 Nika Gagnidze

 21

 46
Fatih Yiğit Şanlıtürk

 19

 3
Fenerbahçe

 31

 Arda Güler

 17

 31
Hatay

 21

 Bertuğ Özgür Yıldırım

 20

 21
Gaziantep

 12

 Luka Stankovski

 20

 12
Toplam

 3.033

  

  

  
Alt yapıdan gelip forma bulan oyuncu sayısı 4

Ligde bu sezon profesyonel sözleşme imzalanıp forma verilen oyuncu sayısı 4'te kaldı.

Karagümrük'te 18 yaşındaki Emir Tintiş 80 dakika ve Efecan Mızrakçı da 9 dakika formalarını terletebildiler.

Kasımpaşa'da 16 yaşındaki Yasin Özcan 2 müsabakada toplam 52 dakika görev yaparken, Kayserispor'da 17 yaşındaki Baran Ali Gezek 16 dakikalığına yeşil zeminde boy gösterdi.

Süper Lig, Avrupa'da gençlere en az forma verilen lig

Süper Lig, UEFA klasmanındaki ilk 10 ülkenin en üst ligleri ile kıyaslandığında genç futbolcuların en az forma giydiği lig konumunda bulunuyor.

Bu kategoride 21 yaş altı futbolculara en fazla forma veren lig Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie oldu. Hollanda'da geride kalan 7 haftada, 116 genç futbolcu toplam sürenin yüzde 22,48'inde forma giydi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde ise gençlere en fazla rağbet yüzde 12.82'lik oranla Fransa Lig 1'de gerçekleşti.

Türkiye ve Avrupa'nın ilk 10 ülkesinde forma giyen 21 yaş altı futbolcu sayısı ve bu oyuncuların toplam süredeki görev oranları şöyle:

AVRUPA'DA FORMA GİYEN 21 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR VE GÖREV SÜRELERİ
Ülke Ligdeki takım sayısı Maç yapılan hafta sayısı Forma giyen futbolcu sayısı Genele oranla görev süresi / %
Hollanda 18 7 116 22,48
Belçika 18 9 120 21,44
Avusturya 12 9 86 20,36
Portekiz 18 7 74 14,37
Fransa 20 8 84 12,82
İskoçya 12 7 45 11,23
İngiltere 20 7 63 9,69
İspanya 20 6 63 9,55
Almanya 18 7 62 9,49
İtalya 20 7 61 7,45
Türkiye 19 7 33 2,43
 

 

 

 

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