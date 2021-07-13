Süper Lig devleri Burak Kapacak'ın peşinde! Bursaspor'un isteği...

21 yaşındaki Burak Kapacak'ın taliplileri Bursaspor'un kapısını aşındırmaya devam ediyor.

, Fotoğraf; AA
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Süper Lig devleri Burak Kapacak'ın peşinde! Bursaspor'un isteği...
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13 Temmuz 2021 13:22
Burak Kapacak
Burak Kapacak
Bursaspor
Bursaspor'un en gözde isimlerinden biri olan Burak Kapacak'ın taliplileri yeşil beyazlı kulübün kapısını aşındırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Burak için 1,3 milyon Euro teklif ettiği ancak kabul edilmediği, Beşiktaş'ın da 21 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Siyah beyazlıların para artı Brezilyalı sağ bek Douglas'ı önerdiği ancak kabul görmediği bildirildi.

EN AZ 2 MİLYON EURO

Bursaspor yönetiminin Burak Kapacak için 2 milyon Euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyeceği öğrenildi.

Kaynak: Bursa Olay 


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