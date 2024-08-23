Süper Lig'den Ligue 1'e transfer: Ümit Akdağ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Ümit Akdağ ile vedalaşıldı. 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonuna kadar Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiralandı.



Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın geçici transferi konusunda Fransa ekibi Toulouse ile anlaşma sağlanmıştır. Ümit Akdağ'a yeni takımında başarılar dileriz" denildi.



20 yaşındaki stoper, bu sezon Alanyaspor'da 2 maçta kadroda yer aldı ancak sahaya çıkmadı. Ümit Akdağ'ın Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 800 bin euro.



FCSB altyapısında yetişen Ümit Akdağ daha sonra Chelsea altyapısında da oynadı. Alanyaspor'un 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, geride kalan sezonda Göztepe'de kiralık olarak forma giydi.



Göztepe formasını 27 kez giyen Ümit Akdağ, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.





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