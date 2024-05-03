Süper Lig'de yerli teknik adamların şampiyonluk geleneği yine bozulmayacak

Süper Lig'de son 16 sezonda takımlar, Türk teknik direktörlerle şampiyonluğa ulaştı. Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Brezilyalı Zico oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de yerli teknik adamların şampiyonluk geleneği yine bozulmayacak
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03 Mayıs 2024 14:20
Son 4 haftasına girilen Trendyol Süper Lig'de bu sezon da yerli teknik direktörlerin şampiyon olma geleneği değişmeyecek.

Süper Lig'de 34. haftayı lider Galatasaray 93 puanla lider kapattı. Sarı-kırmızılıları 89 puanla Fenerbahçe takip etti. İki takımın rakipleriyle çok ciddi puan farkı yakaladığı ligde, şampiyonluk düğümü son haftalara kaldı.

Galatasaray'ın çok ciddi bir puan avantajıyla girdiği son düzlükte Fenerbahçe de iddiasını korumak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların başında Okan Buruk, sarı-lacivertlilerin başında da İsmail Kartal yer alırken sonuç ne olursa olsun, Süper Lig'de son 16 sezondur yaşanan Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği değişmeyecek.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, 17. kez takımını şampiyonluğa taşıyacak. Sezon sonunda kupa İstanbul'un hangi yakasına giderse gitsin Türk futbolunda yerli teknik direktörlerin başarılarına bir yenisi daha eklenecek.

- Türk teknik adamlar son 16 sezona damga vurdu

Süper Lig'de geride kalan 65 sezonun 30'unda Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 16 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heinz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam teknik direktörlüğündeki Bursaspor kazandı.

2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşırken 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray mutlu sona ulaştı.

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda zirvede yer alırken, 2014-2015'de Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray aynı başarıyı gösterdi.

2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı İstanbul Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor, 2022-2023 sezonunu da Okan Buruk'un yönettiği Galatasaray şampiyon tamamlayarak Türk teknik adamların geleneğini sürdürdü.

- Fatih Terim zirvede

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Daha önce Başakşehir ve Galatasaray ile Süper Lig'i kazanan Okan Buruk, bu sezon da mutlu sona ulaşması durumunda şampiyonluk apoletini üçüncü kez takacak. Gündüz Kılıç ve Şenol Güneş'i geride bırakacak Buruk, 3 şampiyonluğu bulunan Mustafa Denizli'yi yakalayacak.

Dört puanlık dezavantaja rağmen sezon sonunda ipi önde göğüslemesi durumunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ilk kez bu sevinci yaşayacak.

- Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 16 sezonda Galatasaray 7, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

- Şampiyonlar

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi
1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan
1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan
1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya
1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere
1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya
1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya
1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya
1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya
1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya
1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya
1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya
1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya
1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya
1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye
1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya
1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya
1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya
1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya
1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya
2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya
2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika
2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya
2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye
2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye
2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2019-20 İstanbul Başakşehir Okan Buruk Türkiye
2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye
2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye
2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
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