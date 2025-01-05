Süper Lig'de yeni tartışma!

Süper Lig'de 18. hafta maçları yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.
Rizespor - Beşiktaş ile Kasımpaşa - Gaziantep FK maçlarında iptal edilen goller tartışmalara neden oldu.
RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI
Süper Lig'de Rizespor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta uzatma dakikalarında ev sahibi ekibin bir golü iptal edildi.
Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı.
Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Rizespor, Beşiktaş maçının ardından gole "Saç tıraşı VAR" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Rizespor - Beşiktaş maçındaki pozisyon
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK
Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasının ardından Kasımpaşa - Gaziantep FK maçında da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili tartışma yaşandı.
Gaziantep FK, 90+2. dakikada Christopher Lungoyi ile Kasımpaşa karşısında 3-2'yi buldu. Lungoyi'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçındaki pozisyon
Rizespor - Beşiktaş ile Kasımpaşa - Gaziantep FK maçlarında iptal edilen goller tartışmalara neden oldu.
RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI
Süper Lig'de Rizespor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta uzatma dakikalarında ev sahibi ekibin bir golü iptal edildi.
Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı.
Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Rizespor, Beşiktaş maçının ardından gole "Saç tıraşı VAR" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Rizespor - Beşiktaş maçındaki pozisyon
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK
Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasının ardından Kasımpaşa - Gaziantep FK maçında da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili tartışma yaşandı.
Gaziantep FK, 90+2. dakikada Christopher Lungoyi ile Kasımpaşa karşısında 3-2'yi buldu. Lungoyi'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçındaki pozisyon