Süper Lig'de yeni tartışma!

Süper Lig'de 18. hafta maçları yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.Rizespor - Beşiktaş ile Kasımpaşa - Gaziantep FK maçlarında iptal edilen goller tartışmalara neden oldu.Süper Lig'de Rizespor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta uzatma dakikalarında ev sahibi ekibin bir golü iptal edildi.Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı.Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Rizespor, Beşiktaş maçının ardından goleifadeleriyle tepki gösterdi.Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasının ardından Kasımpaşa - Gaziantep FK maçında da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili tartışma yaşandı.Gaziantep FK, 90+2. dakikada Christopher Lungoyi ile Kasımpaşa karşısında 3-2'yi buldu. Lungoyi'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.