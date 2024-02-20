Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında açıklandı.

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Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
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20 Şubat 2024 20:02
Son güncelleme 20 Şubat 2024 20:52
Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında yayımlandı.

26. haftada hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında monitöre gitmediği için TFF, herhangi bir kayıt paylaşmadı.

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük - [Gol iptali]

VAR: "Golden önce potansiyel elle oynama olduğu için inceleme öneriyorum sana."

HAKEM: "Geldim. Elle dokunma var. Golü iptal ediyorum."

Alanyaspor - Adana Demirspor [Dakika 64]

VAR: "Elle oynama için sahada incelemeye davet ediyorum. Oyuncunun eli doğal konumda değil. Elini kaldırıyor ve topa temas ediyor."

HAKEM: "Eline temas olduğunu görüyorum ve penaltı veriyorum."

Pendikspor - Trabzonspor [Dakika 26]

VAR: "Hocam inceleme öneriyorum. Siyahlı oyuncu topla oynuyor. Oyuncunun elle bir teması yok."

HAKEM: "Evet gördüm. Elle oynama yok. Elle oynamayı iptal ediyorum ve hakem atışıyla oyunu başlatıyorum."

Hatayspor - Sivasspor [Penaltı iptali]

VAR: ''Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.''

VAR: ''Ümit temas anından başladım sana iki tane açıyı göstereceğim.''

HAKEM: ''Tamam hocam.''

VAR: ''Evet oynatalım. 11 numaralı oyuncu var. Diğer açıya geçiyorum.''

HAKEM: "Şimdi gördüm evet. 11 numara onun ayağını evet. Görüyorum. Başka açın var mı Koray hocam?''

VAR: "Bu 11 numaranın ayağını sola açtığının açısı. En iyi bu açılarda gözüküyor. İki tane açıda gözüküyor."

HAKEM: "Tamam hocam benim için yeterli, haklısın."

HAKEM: "Evet gördüm. Elle oynama yok. Elle oynamayı iptal ediyorum ve hakem atışıyla oyunu başlatıyorum."

Gaziantep FK - Samsunspor [Penaltı iptali]

VAR: "Kasti bir şekilde karnına doğru vuruyor, bir açı var. Sana sahada bir inceleme öneriyorum tamam mı? Buna bir bak. Şimdi ilk vuruş anını gösteriyorum sana."

HAKEM: "Evet göster."

VAR: "Topsuz alanda oyuncuya yaklaşıyor. Bu temas anı. Şimdi normal hızda oynatacağım sana. Karnına doğru bir yumruk atıyor."

HAKEM: "Tamam bu bir yumruk.

VAR: "Şiddetli hareketten dolayı..."

HAKEM: "Şiddetini aramıyoruz. Bu bir yumruk. 3 numara değil mi?"

VAR: "Evet 3 numara. Hareket şiddetli hareket."

HAKEM: "Ben kararımı verdim, tamamdır."

Başakşehir - Kayserispor [Penaltı inceleme]

VAR: "Sahada inceleme öneriyorum. Ellerin açısını göstereceğim. Eller doğal konumda değil."

HAKEM: "Tamam ellerin açısına bakıyorum. Eller doğal konumda değil."

VAR: "Kolun hareketi... Top ele doğru gidiyor. Ve oynatıyorum sana."

HAKEM: "Tamam. Bana başka bir açı da gösterir misin?"

VAR: "Eliyle hareketi var."

HAKEM: "Burada yavaşlatarak bana gösterir misin?"

VAR: "Evet."

HAKEM: "Tamam gördüm, eline teması var. El açılıyor."

VAR: "Evet."

HAKEM: "Penaltı vereceğim."

VAR: "Evet penaltı."

TFF'nin VAR kaydını açıkladığı maçlar;

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
Hatayspor - Sivasspor
Alanyaspor - Adana Demirspor
Gaziantep FK - Samsunspor
Pendikspor - Trabzonspor
Başakşehir - Kayserispor

VAR'a gidilmediği için kaydı açıklanmayan maçlar;

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Ankaragücü - Galatasaray
Antalyaspor - İstanbulspor
Beşiktaş - konyaspor

İŞTE TFF'NİN AÇIKLADIĞI VAR KAYITLARININ GÖRÜNTÜSÜ

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