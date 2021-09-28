Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de 7. hafta maçları sona erdi.
Zorlu Hatayspor deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle birlikte liderlik koltuğuna oturdu.
Trabzonspor son 15 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve lider girdiği haftayı 2. sırada kapattı.
Beşiktaş ise Alanyaspor'a kaybederek 14 puanda kaldı ve 4. sıraya indi. Altay ise Beşiktaş galibiyetiyle 3. sıraya yükseldi.
Galatasaray, 4 hafta aranın ardından kazanarak 11 puana yükseldi.
İşte 7. haftanın sonuçları:
Altay 2-1 Beşiktaş
Sivasspor 4-0 Karagümrük
Antalyaspor 1-0 Malatyaspor
Adana Demirspor 4-0 Gaziantep FK
Giresunspor 1-1 Kayserispor
Başakşehir 3-0 Rizespor
Hatayspor 1-2 Fenerbahçe
Galatasaray 2-1 Göztepe
Kasımpaşa 2-2 Konyaspor
Trabzonspor 1-1 Alanyaspor
7. HAFTANIN ARDINDAN PUAN DURUMU
8. HAFTANIN PROGRAMI
1 Ekim 2021 Cuma
20:00 Karagümrük - Başakşehir
20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor
2 Ekim 2021 Cumartesi
13:30 Konyaspor - Alanyaspor
16:00 Kayserispor - Trabzonspor
16:00 Göztepe - Giresunspor
19:00 Beşiktaş - Sivasspor
3 Ekim 2021 Pazar
13:30 Malatyaspor - Hatayspor
16:00 Gaziantep FK - Altay
16:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
19:00 Rizespor - Galatasaray
Zorlu Hatayspor deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle birlikte liderlik koltuğuna oturdu.
Trabzonspor son 15 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve lider girdiği haftayı 2. sırada kapattı.
Beşiktaş ise Alanyaspor'a kaybederek 14 puanda kaldı ve 4. sıraya indi. Altay ise Beşiktaş galibiyetiyle 3. sıraya yükseldi.
Galatasaray, 4 hafta aranın ardından kazanarak 11 puana yükseldi.
İşte 7. haftanın sonuçları:
Altay 2-1 Beşiktaş
Sivasspor 4-0 Karagümrük
Antalyaspor 1-0 Malatyaspor
Adana Demirspor 4-0 Gaziantep FK
Giresunspor 1-1 Kayserispor
Başakşehir 3-0 Rizespor
Hatayspor 1-2 Fenerbahçe
Galatasaray 2-1 Göztepe
Kasımpaşa 2-2 Konyaspor
Trabzonspor 1-1 Alanyaspor
7. HAFTANIN ARDINDAN PUAN DURUMU
8. HAFTANIN PROGRAMI
1 Ekim 2021 Cuma
20:00 Karagümrük - Başakşehir
20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor
2 Ekim 2021 Cumartesi
13:30 Konyaspor - Alanyaspor
16:00 Kayserispor - Trabzonspor
16:00 Göztepe - Giresunspor
19:00 Beşiktaş - Sivasspor
3 Ekim 2021 Pazar
13:30 Malatyaspor - Hatayspor
16:00 Gaziantep FK - Altay
16:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
19:00 Rizespor - Galatasaray