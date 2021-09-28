Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de 7. hafta oynanan 10 maçla birlikte sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de puan durumu
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27 Eylül 2021 22:32
Süper Lig'de 7. hafta maçları sona erdi.

Zorlu Hatayspor deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle birlikte liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor son 15 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve lider girdiği haftayı 2. sırada kapattı.

Beşiktaş ise Alanyaspor'a kaybederek 14 puanda kaldı ve 4. sıraya indi. Altay ise Beşiktaş galibiyetiyle 3. sıraya yükseldi.

Galatasaray, 4 hafta aranın ardından kazanarak 11 puana yükseldi.

İşte 7. haftanın sonuçları:

Altay 2-1 Beşiktaş
Sivasspor 4-0 Karagümrük
Antalyaspor 1-0 Malatyaspor
Adana Demirspor 4-0 Gaziantep FK
Giresunspor 1-1 Kayserispor
Başakşehir 3-0 Rizespor
Hatayspor 1-2 Fenerbahçe
Galatasaray 2-1 Göztepe
Kasımpaşa 2-2 Konyaspor
Trabzonspor 1-1 Alanyaspor

7. HAFTANIN ARDINDAN PUAN DURUMU





8. HAFTANIN PROGRAMI

1 Ekim 2021 Cuma

20:00 Karagümrük - Başakşehir
20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor

2 Ekim 2021 Cumartesi

13:30 Konyaspor - Alanyaspor
16:00 Kayserispor - Trabzonspor
16:00 Göztepe - Giresunspor
19:00 Beşiktaş - Sivasspor

3 Ekim 2021 Pazar

13:30 Malatyaspor - Hatayspor
16:00 Gaziantep FK - Altay
16:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
19:00 Rizespor - Galatasaray

 


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