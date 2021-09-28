Süper Lig'de puan durumu

7. HAFTANIN ARDINDAN PUAN DURUMU

8. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 7. hafta maçları sona erdi.Zorlu Hatayspor deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle birlikte liderlik koltuğuna oturdu.Trabzonspor son 15 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve lider girdiği haftayı 2. sırada kapattı.Beşiktaş ise Alanyaspor'a kaybederek 14 puanda kaldı ve 4. sıraya indi. Altay ise Beşiktaş galibiyetiyle 3. sıraya yükseldi.Galatasaray, 4 hafta aranın ardından kazanarak 11 puana yükseldi.Altay 2-1 BeşiktaşSivasspor 4-0 KaragümrükAntalyaspor 1-0 MalatyasporAdana Demirspor 4-0 Gaziantep FKGiresunspor 1-1 KayserisporBaşakşehir 3-0 RizesporHatayspor 1-2 FenerbahçeGalatasaray 2-1 GöztepeKasımpaşa 2-2 KonyasporTrabzonspor 1-1 Alanyaspor20:00 Karagümrük - Başakşehir20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor13:30 Konyaspor - Alanyaspor16:00 Kayserispor - Trabzonspor16:00 Göztepe - Giresunspor19:00 Beşiktaş - Sivasspor13:30 Malatyaspor - Hatayspor16:00 Gaziantep FK - Altay16:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa19:00 Rizespor - Galatasaray