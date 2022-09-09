Süper Lig'de hangi takım, kimi transfer etti?

Süper Lig'de transfer dönemi resmen sona erdi. Hangi takım, hangi futbolcuyu aldı?

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de hangi takım, kimi transfer etti?
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09 Eylül 2022 01:30
Süper Lig'de yaz transfer döneminde sona gelindi. Kulüpler, son transferlerini 8 Eylül 23:59'a kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Sporx olarak, transferin son gününde atılan tüm imzaları, ayrılıkları SON DAKİKA olarak sizlere aktardık.

Transferin bitmesinin ardından Süper Lig takımlarına gelen ve giden futbolculara Sporx Akıllı Transfer Kutusu üzerinden ulaşabilirsiniz.



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