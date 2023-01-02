Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



İşte haftanın hakemleri...



Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam



Galatasaray - Ankaragücü: Zorbay Küçük



Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık



Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan



HangiKredi Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek



Kasımpaşa - Alanyaspor: Yasin Kol



Kayserispor - V. F. Karagümrük: Suat Arslanboğa



Konyaspor - Sivasspor: Ümit Öztürk



Gaziantep FK - Başakşehir: Abdulkadir Bitigen



DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR!



Kadir Sağlam, kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe maçında görev yapacak.



Zorbay Küçük bu sezon ilk kez Galatasaray maçına verildi.



Ali Palabıyık, 11. haftadaki Galatasaray-Alanyaspor maçından sonra ilk kez bu hafta düdük çalacak.



ZORBAY KÜÇÜK VE GALATASARAY ARASINDA YAŞANANLAR



Zorbay Küçük, 18 Aralık 2021'deki Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 biten maçtan sonra ilk kez sarı kırmızılı takımın bir maçında görev alacak.



2021'deki maçın ardından Galatasaray cephesi, Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na "Yalancı", bazı futbolculara "Go lan", Arda Turan ise "Bana da krampon mu atacaksın?" dediğini iddia etmişti.





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