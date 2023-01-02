Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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02 Ocak 2023 13:14
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

İşte haftanın hakemleri...

Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

Galatasaray - Ankaragücü: Zorbay Küçük

Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık

Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan

HangiKredi Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek

Kasımpaşa - Alanyaspor: Yasin Kol

Kayserispor - V. F. Karagümrük: Suat Arslanboğa

Konyaspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

Gaziantep FK - Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR!

Kadir Sağlam, kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe maçında görev yapacak.

Zorbay Küçük bu sezon ilk kez Galatasaray maçına verildi.

Ali Palabıyık, 11. haftadaki Galatasaray-Alanyaspor maçından sonra ilk kez bu hafta düdük çalacak.

ZORBAY KÜÇÜK VE GALATASARAY ARASINDA YAŞANANLAR

Zorbay Küçük, 18 Aralık 2021'deki Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 biten maçtan sonra ilk kez sarı kırmızılı takımın bir maçında görev alacak.

2021'deki maçın ardından Galatasaray cephesi, Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na "Yalancı", bazı futbolculara "Go lan", Arda Turan ise "Bana da krampon mu atacaksın?" dediğini iddia etmişti.

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