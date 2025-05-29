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Süper Lig'de ayrılık yakın: Piatek!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Krzysztof Piatek'in Al Duhail'e transferinin yakın olduğunu söyledi.

calendar 29 Mayıs 2025 12:35 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 14:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de ayrılık yakın: Piatek!
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Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Çağdaş Atan, basın toplantısında takımın golcü futbolcusu Krzysztof Piatek için, "Piatek önemli bir rakama başka bir takıma transfer olabilir." dedi.

Çağdaş Atan'ın bu sözlerinin ardından açıklama yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Piatek ile ilgili Al Duhail ile görüşmelerimiz devam ediyor. İki ülke vardı biri Dubai, biri Katar. Al Duhail ile şu anda prensipte ilerlemekte, bitime doğru gidiyor. Zannediyorum pazartesiye kadar transferi bitirebiliriz." diye konuştu.

Başakşehir'de bu sezon 48 maçta süre bulan Polonyalı golcü, 31 gol attı ve 5 asist yaptı.


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