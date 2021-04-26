Süper Lig'de 38. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba ve 29 Nisan Perşembe günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 38. haftasında 28 ve 29 Nisan'da oynanacak 9 müsabakada görev alacak hakemler şöyle:



28 Nisan Çarşamba:



16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük



16.00 Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu



16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya



20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen



20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır



29 Nisan Perşembe:



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus



16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy



20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep: Hüseyin Göçek



20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu



