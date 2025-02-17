Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı. Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 63'e çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları ve puan durumu
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17 Şubat 2025 22:54
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 20. galibiyetini alan ve puanını 63'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, 57 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarının 4'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. İki mücadele beraberlikle sonuçlandı. Oynanan 9 karşılaşmada 20 gol kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları, puan durumu ve 25. haftanın maç programı şöyle:

Sonuçlar:

Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK: 0-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0

ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: 0-1

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-1

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-2

Puan durumu:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 23 20 3 0 59 23 36 63
2.FENERBAHÇE 23 18 3 2 60 23 37 57
3.REEDER SAMSUNSPOR 23 14 4 5 37 23 14 46
4.İKAS EYÜPSPOR 23 11 7 5 35 21 14 40
5.BEŞİKTAŞ 22 10 8 4 33 22 11 38
6.GÖZTEPE 22 10 5 7 40 27 13 35
7.RAMS BAŞAKŞEHİR 23 9 6 8 39 31 8 33
8.KASIMPAŞA 23 7 10 6 41 45 -4 31
9.TRABZONSPOR 22 7 8 7 36 26 10 29
10.GAZİANTEP FK 22 8 5 9 28 30 -2 29
11.CORENDON ALANYASPOR 23 7 7 9 25 31 -6 28
12.ÇAYKUR RİZESPOR 23 8 3 12 27 39 -12 27
13.ONVO ANTALYASPOR 23 7 6 10 26 42 -16 27
14.TÜMOSAN KONYASPOR 23 6 6 11 29 37 -8 24
15.NET GLOBAL SİVASSPOR 23 6 5 12 27 39 -12 23
16.BELLONA KAYSERİSPOR 22 4 9 9 23 42 -19 21
17.SİPAY BODRUM FK 23 5 5 13 16 29 -13 20
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 23 2 7 14 24 42 -18 13
19.ADANA DEMİRSPOR 23 2 3 18 21 54 -33 3
NOT: Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi.

25. hafta:

21 Şubat Cuma:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

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