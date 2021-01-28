Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp kariyerinde ilk kupayı Başakşehir'e karşı kazandı. 🏆 pic.twitter.com/qJBF1iuH0m



— Sporx (@sporx) January 27, 2021

İSTANBUL'DA 3. KEZ OYNANDI

ABDULKADİR PARMAK SAKATLANDI

SAHA KENARINDA KARIŞIKLIK

KUPAYI NİHAT ÖZDEMİR VERDİ

AVCI, SON 11'İNİ BOZMADI

BURUK, YENİ TRANSFERLERİ SAHAYA SÜRDÜ

BAŞAKŞEHİR'DE 7 EKSİK

YAKLAŞIK 200 KİŞİ MAÇI İZLEDİ

UEFA HEYETİ MAÇI İZLEDİ

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

MAÇTAN DAKİKALAR

TFF Süper Kupa mücadelesinde 2019/20 sezonu şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor karşı karşıya geldi.Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Djaniny ve 86. dakikada Caleb Ekuban attı. Başakşehir'in tek sayısını ise 58. dakikada penaltıdan Demba Ba kaydetti.Başakşehir'de stoper oyuncusu Epureanu, 28. ve 73. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında oyundan ihraç edildi.İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptı. İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu. Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazandı.Trabzonspor'da sakatlanan Abdulkadir Parmak 45+2. dakikada oyundan çıktı.Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlanan Abdulkadir'in yerine Lewis Baker'i sahaya sürdü.Trabzonspor'un ikinci golünden sonra saha kenarı karıştı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında başlayan gerginlik sonrasında iki yedek kulübesi birbirine girdi.Yaklaşık 5 dakika süren gerginliğin ardından Egemen Korkmaz ve Medipol Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman kırmızı kart görerek saha dışına gönderildi.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi pandemi tedbirlerine uygun yapıldı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'yı Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a verdi. Kupayı Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak birlikte havaya kaldırdı.Özdemir, iki takım oyuncularına madalyalarını da takdim etti.Süper Kupa'yı 2. kez kazanan Trabzonspor'da oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı'yı havaya atarak büyük coşku yaşadılar.Kupa töreninde sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Abdülkadir Ömür de koltuk değnekleriyle yer aldı.Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyet, ikincilik madalyası için sahaya gelen Medipol Başakşehir ekibini alkışladı.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynanan müsabakanın 11'inde değişiklik yapmadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça bordo-mavili ekip Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon Rodrigues Xavier, Flavio Medeiros, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Jorge Djaniny ilk 11'i ile çıktı. Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Yusuf Sarı, Safa Kınalı ile Benik Afobe yer aldı.Abdullah Avcı, Süper Lig'de son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.Medipol Başakşehir'de iki yeni transfer Ömer Ali Şahiner ve Junior Fernandes ilk 11'de sahaya çıktı. Turuncu-lacivertli ekipte, lisansları dün çıkarılan Ömer Ali ve Junior Fernandes, Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde yer aldı. Ömer Ali Şahiner sağ bekte, Junior Fernandes ise sol kanatta mücadeleye başladı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk takımını sahaya, Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes ve Demba Ba ilk 11'iyle sürdü.Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Ravil Tagir, Muhammed Emin Sarıkaya, Enzo Crivelli, Uğur Uçar ve Cemali Sertel bulundu.Medipol Başakşehir'de Süper Kupa maçında 7 oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Turuncu-lacivertli takımın önemli isimleri Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli, Junior Caiçara, Giuliano ve Bolingoli bu mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.Süper Kupa maçını kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talebi doğrultusunda davetliler ve protokol tribününde yer alanlar da dahil yaklaşık 200 kişi statta takip etti.Süper Kupa maçına özgü yapılan talimat değişikliğiyle, iki kulüpten 80'er davetli maçı tribünden izledi. Protokolün yanı sıra iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcu aileleri ve kulüplerin misafirleri karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Süper Kupa'yı tribünden takip etti.29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı denetlemek için İstanbul'da bulunan UEFA heyeti de karşılaşmayı izledi. Statta incelemelerde bulunmak için bu hafta İstanbul'da bulunan UEFA heyeti, Süper Kupa maçını da takip etti ve kontrollerini gerçekleştirdi.Müsabakanın başında kar yağışı etkili oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın başladığı sıralarda hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Stada yapılan yeni rüzgar bariyerleri sayesinde rüzgarın etkisinin kırıldığı görüldü.6. dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.16. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Fernandes, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.22. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok, yatarak yerden sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.25. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.37. dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Demba Ba'nın çıkardığı şutta top yandan auta gitti.38. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasına giren Djaniny sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mert, sağına uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.47. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serkan Asan'ın ortasına penaltı noktası civarındaki Ponck ters bir vuruş yaptı. Altıpas sağ çaprazına doğru yükselen meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok'tan önce kafayla vuran Djaniny fileleri havalandırdı: 0-1.56. dakikada turuncu-lacivertliler VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Junior Fernandes'in ceza sahası dışından şutunda top savunmadaki Edgar Ie'den döndü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda devam kararı verdi. Ancak kısa süre sonra Video Yardımcı Hakem Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Uğurlu, penaltıya hükmetti. 58. dakikada topun başına geçen Demba Ba, fileleri havalandırdı: 1-1.73. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Maçın 28. dakikasından sarı kartı olan Epureanu, ikinci sarı karttan oyundan atıldı.85. dakikada Karadeniz temsilcisi bir kez daha üstünlük kurdu. Medipol Başakşehir'in soldan kullandığı kornerde topu kapan Djaniny takımını hızla sağdan atağa çıkardı. Bu oyuncunun pasında soldan atağa katılan Ekuban ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mert Günok'tan sıyrılan Ganalı oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-2.Atatürk OlimpiyatYaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenMert Günok, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike (Dk. 55 Crivelli), Deniz Türüç (Dk. 90+3 Gulbrandsen), Aleksic, Junior Fernandes (Dk. 75 Duarte), Demba BaUğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio (Dk. 77 Yusuf Sarı), Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak (Dk. 45+2 Baker), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 90+4 Afobe), Djaniny (Dk. 90+4 Hosseini)Dk. 47 Djaniny, Dk. 85 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 58 Demba Ba (penaltıdan) (Medipol Başakşehir)Dk. 73 Epureanu (Medipol Başakşehir)Dk. 57 Edgar Ie, Dk. 90+12 Marlon, Dk. 90+13 Berat Özdemir (Trabzonspor), Dk. 88 Deniz Türüç, Dk. 89 Crivelli, Dk. 90+2 Demba Ba (Medipol Başakşehir)