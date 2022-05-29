Süper Enduro'da heyecan ikinci yarışla sürdü

Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı sona erdi.Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Toroslar Belediyesinin iş birliğinde Toroslar Extreme Enduro Pisti'nde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde, sporcular ilk olarak antrenman turuna çıktı.Endurocular, "Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla yapılan organizasyonda, zorlu yapay parkurlarda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Altı ayaktan oluşan şampiyonaya 50 sporcu katıldı.Süper Enduro GP sınıfında, geçen sezonun şampiyonu Bayram Uysal yarışı ilk sırada tamamladı.Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü takdim edildi.Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışında sınıflara göre sonuçlar şöyle;1. Bayram Uysal2. Aykut Kızıltan3. Azad Demirkal1. Bayram Uysal2. Rafet Karakuş3. Mehmet Aktaş1. Azad Demirkal2. Murat Can Köse3. Furkan Asan1. Aykut Kızıltan2. Emre Cem Doğu3. Arif Şişman1. Mehmet Emin Musaoğlu2. Kenan Kazan3. Mert Koç1. Hüseyin Neziroğlu2. Erdem Gülüş3. Ali Baydaş