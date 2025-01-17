Phoenix Suns ve Miami Heat arasında olası bir Bradley Beal takası konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmediği iddia edildi.



Beal'ın adı, Jimmy Butler'ı Heat'ten Suns'a taşıyacak olası takaslarda geçmeye devam ederken, Suns guardının sözleşmesindeki takas vetosu maddesi sebebiyle Miami'ye veya üçüncü bir takıma gidişini onaylama konusunda son söz kendisinde bulunuyor.



Lakin Beal'ın menajeri Mark Bartelstein, yakın zamanda yaptığı gibi, oyuncusunun odağının nerede olduğunu şu sözlerle yineledi:



"Brad'in tüm odağı Suns'ın maç kazanmasına ve sezonunu tersine çevirmesine yardımcı olmak. Ortaya atılan diğer her şey saçmalıktan ibaret."



Bartelstein ayrıca Beal'ın, Suns ve Heat arasında gerçekleşebilecek herhangi bir takasın odağında yer almadığını ve bu konuda bir ilerleme kaydedilmediğini de açıkça sözlerine ekledi.



Suns, Butler'ın tercih ettiği hedef noktası olmaya devam ediyor. Ancak, Phoenix'e yapılacak bir takas, Beal'ın takas vetosu maddesi ve Suns'ın ikinci apron takımı olarak sıkıntı yaşadığı takas kısıtlamaları nedeniyle, durum karmaşık olmayı sürdürüyor.



