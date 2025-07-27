Summerville, Fenerbahçe'yi bekliyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda sol kanat için yeni bir isim gündeme geldi: Crycensio Summerville.





West Ham United yönetimi, geçen sezon Leeds United'dan büyük beklentilerle transfer edilen ancak istenilen performansı gösteremeyen Hollandalı oyuncuyu Fenerbahçe'ye satmaya sıcak bakıyor. Summerville'in, İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlandığı ve ayrılığa olumlu yaklaştığı belirtiliyor.





23 yaşındaki kanat oyuncusunun, Jose Mourinho'dan gelecek bir telefonla ikna olacağı ifade edildi. Summerville'in menajerine, Fenerbahçe'ye gitmeye hazır olduğunu ilettiği, ancak Mourinho'nun kendisiyle doğrudan temasa geçmesini beklediği öğrenildi.



Fenerbahçe'nin kısa süre içinde West Ham ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.



WEST HAM UNITED KARNESİ

Summerville, geçen sezon West Ham formasıyla 22 maçta görev yaptı 1 gol ile 2 asist kaydetti.



