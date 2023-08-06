Süleyman Luş, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Süleyman Luş takıma veda ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Süleyman Luş, Galatasaray'a veda etti
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06 Ağustos 2023 22:33
Son güncelleme 06 Ağustos 2023 22:37
Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Süleyman Luş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'a veda ettiğini açıkladı.

Süleyman Luş'un açıklaması şu şekilde:

"Florya'nın kapısından ilk olarak 12 yıl önce girdim. İlk profesyonel imzamı Galatasaray ile attım. Tüm yaş gruplarında gururla oynadığım Galatasaray'da üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, yöneticilerimize, başkanlarımıza ve en önemlisi her zaman desteğini esirgemeyen Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ederim. Şimdilik veda zamanı. Hoşçakalın..."

Süleyman Luş yeni sezonda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da forma giyecek

Geçtiğimiz sezonu Tuzlaspor'da kiralık olarak geçiren Süleyman Luş 7 resmi maça çıktı ve skor katkısında bulunamadı.

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