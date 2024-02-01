Süleyman Hurma: 'Galatasaray ile görüşeceğiz'

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Levent Mercan için flaş bir açıklama geldi.
Spor Gecesi Digital'e konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Levent çok karakterli bir futbolcu. Oyuncumun önünü kesmem. Profesyonel bir dünyada yaşıyoruz. Oyuncumu gazoz parasına vermem." dedi.
"SON KEZ GÖRÜŞECEĞİZ"
Sarı kırmızılı takımla görüşeceğini açıklayan Hurma, "Galatasaray ile Cumartesi günü son kez masaya oturacağız." ifadelerini kullandı.
Levent Mercan transferi için son kez Süleyman Hurma ile Dursun Özbek ya da Erden Timur'un bir araya gelmesi bekleniyor.
G.SARAY'IN TEKLİFİ
Sarı kırmızılı takım, Levent Mercan için Karagümrük'e 500 bin Euro bonservis teklif edecek. Ayrıca, Kazımcan Karataş ve Halil Dervişoğlu'nu da sezon sonuna kadar kiralık olarak teklif edecek.
GALATASARAY'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!
Süleyman Hurma daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray her zamanki gibi oyuncuyu benden değil, menajerinden istiyor. Tabii ki oyuncuyu ikna edip ucuza almak için böyle yapıyorlar. Yarın maçımız var, lütfen bu konulara girilmesin." şeklinde konuşmuştu.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 24 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Spor Gecesi Digital'e konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Levent çok karakterli bir futbolcu. Oyuncumun önünü kesmem. Profesyonel bir dünyada yaşıyoruz. Oyuncumu gazoz parasına vermem." dedi.
"SON KEZ GÖRÜŞECEĞİZ"
Sarı kırmızılı takımla görüşeceğini açıklayan Hurma, "Galatasaray ile Cumartesi günü son kez masaya oturacağız." ifadelerini kullandı.
Levent Mercan transferi için son kez Süleyman Hurma ile Dursun Özbek ya da Erden Timur'un bir araya gelmesi bekleniyor.
G.SARAY'IN TEKLİFİ
Sarı kırmızılı takım, Levent Mercan için Karagümrük'e 500 bin Euro bonservis teklif edecek. Ayrıca, Kazımcan Karataş ve Halil Dervişoğlu'nu da sezon sonuna kadar kiralık olarak teklif edecek.
GALATASARAY'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!
Süleyman Hurma daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray her zamanki gibi oyuncuyu benden değil, menajerinden istiyor. Tabii ki oyuncuyu ikna edip ucuza almak için böyle yapıyorlar. Yarın maçımız var, lütfen bu konulara girilmesin." şeklinde konuşmuştu.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 24 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.