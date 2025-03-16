Suat Hekimoğlu: '4 altın madalyaya inanıyoruz!'

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcuların 4 finali de kazanacağına inandığını söyledi.



Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen şampiyonayı yerinde takip eden Hekimoğlu ve beraberindekiler, Niş Konsolosluk Bürosu tarafından düzenlenen iftara programına katıldı.



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, "Konsolosumuz Atilla ağabey, bizi çok iyi ağırladı. Kendisi hem salonda hem de şehirde bizi yalnız bırakmadı. Bugün de güzel bir iftar organizasyonunda bir araya geldik. Finaller için çok heyecanlıyız. İnşallah altın madalyaları alıp ülkemize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Niş Konsolosu Atilla Küçüktalaslı ise milli takımı Niş'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatarak, "Sporcularımız çok iyi mücadele ediyor. Ülkemizden gelen misafirlerimizi ağırladığımız için mutluyuz. İnşallah 4 altın madalyayı da alacağız." değerlendirmesinde bulundu.



