Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcuların 4 finali de kazanacağına inandığını söyledi.
Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen şampiyonayı yerinde takip eden Hekimoğlu ve beraberindekiler, Niş Konsolosluk Bürosu tarafından düzenlenen iftara programına katıldı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, "Konsolosumuz Atilla ağabey, bizi çok iyi ağırladı. Kendisi hem salonda hem de şehirde bizi yalnız bırakmadı. Bugün de güzel bir iftar organizasyonunda bir araya geldik. Finaller için çok heyecanlıyız. İnşallah altın madalyaları alıp ülkemize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Niş Konsolosu Atilla Küçüktalaslı ise milli takımı Niş'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatarak, "Sporcularımız çok iyi mücadele ediyor. Ülkemizden gelen misafirlerimizi ağırladığımız için mutluyuz. İnşallah 4 altın madalyayı da alacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Suat Hekimoğlu: "4 altın madalyaya inanıyoruz!"
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcuların tüm finalleri kazanacağına inandığını belirterek, "Altın madalyalarla dönmek istiyoruz." dedi.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcuların 4 finali de kazanacağına inandığını söyledi.
- 00:59 Mete Işık: "Bu galibiyet bizi sevindirdi"
- 00:59 Fatih Karagümrük yeni stadyumuna kavuşuyor
- 00:54 Mustafa Dalcı: "Bu camiaya bu skor yakışmadı"
- 00:50 Fenerbahçe - Samsunspor: Muhtemel 11'ler
- 00:47 Murat Uçkun: "Skor bizim için üzücü"
- 00:45 İlker Püren: "Birlikte oynama alışkanlığını artırdığımız bir maç oldu"
- 00:41 Suat Hekimoğlu: "4 altın madalyaya inanıyoruz!"
- 00:35 Başakşehir'in düşüşü devam ediyor!
- 00:28 Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi!
- 00:27 Başakşehir'den Çağdaş Atan açıklaması!
- 00:24 Bugün günlerden, EGE DERBİSİ! Egedeyiz, Derbideyiz, Son Düzlükteyiz....
- 00:14 Köln maçında Ismail Jakobs sürprizi!
- 00:12 Fenerbahçe Beko, Manisa Basket'e takılmadı!
- 23:51 Real Madrid kazandı; Mbappe tarihe geçti!
- 23:42 Nihat Kahveci: "Allah sabır versin, şaka gibi"
- 23:40 Fatih Tekke: "Dahlimiz yok, belki dualar..."
- 23:29 Ömer Ali Şahiner: "Vazgeçersek biter, yenildiğimizde değil"
- 23:26 Mert Günok: "Diyecek bir şey yok!"
- 23:19 Simon Banza: "Fatih hoca bize özgüven aşıladı"
- 23:13 Recep Uçar: "Teşekkürler Solskjaer"
- 23:07 Uğurcan Çakır: "Allah bize yardım etti"
- 23:02 Ozan Tufan'dan Fatih Tekke açıklaması!
- 23:02 Çağdaş Atan'dan 'istifa' sinyali ve o açıklama!
- 22:59 Gabriel Paulista: "Sakat değilim, hoca çıkardı"
- 22:54 Monaco, deplasmanda Angers'i iki golle devirdi!
- 22:53 Beşiktaş'ta dikkat çeken rakam!
- 22:48 Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor karşısında farklı galip!
- 22:47 Beşiktaş, eksik rakiplere karşı kazanamıyor!
- 22:34 Beşiktaş'ta derbi öncesi travma!
- 22:33 Iğdır'dan Ankaragücü'ne deplasmanda 4 gol!
- 22:28 Trabzonspor'da hasret Fatih Tekke ile bitti!
- 22:04 Milan'dan evinde geri dönüş!
- 21:52 Beşiktaş'ta sakatlık: Uduokhai!
- 21:16 Halkbank, Bursa BŞB'yi rahat geçti
- 21:01 Konya'da VAR'la kırmızı!
- 20:51 Efeler Ligi'nde normal sezon sona erdi
- 20:45 Rabiye Çiçek'ten bronz madalya
- 20:42 Ebubekir Şahin'den TFF'ye ziyaret!
- 20:38 Sabri Sarıoğlu, rakipleri değerlendirdi!
- 20:30 Vedat Muriqi bir maçta yaşanacak her şeyi yaşadı!
- 20:12 Vitor Pereira'dan Premier Lig'de 5. galibiyet
- 20:04 Solskjaer'den Elan Ricardo açıklaması!
- 20:01 Hull City, deplasmanda bir puana razı oldu
- 19:58 Manchester City yine kazanamadı!
- 19:39 Başakşehir - Trabzonspor: 11'ler
- 19:26 Bayern Münih'ten yine kayıp!
- 19:26 Konyaspor - Beşiktaş: 11'ler
- 19:09 Kasımpaşa: "Maçın önemi çok büyüktü"
- 19:04 Sami Uğurlu: "Kaliteli oyunculara ihtiyacımız var"
- 18:54 Prens William'dan maç uğuru!
- 18:51 Fenerbahçe, Arkas deplasmanında mağlup
- 18:39 Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni binasını açtı
- 18:31 Haaland'dan tarihe geçen performans!
- 18:14 Ziraat Bankkart, sahasında set vermeden kazandı
- 18:11 Ben Yedder, İran'a imza atıyor
- 18:01 Celta Vigo, Valladolid'i tek golle geçti!
- 18:00 Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u tek golle geçti
- 17:58 Kasımpaşa'da hasret sona erdi!
- 17:57 Trabzonspor, OGM Ormanspor'u farklı geçti
- 17:56 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda sıralama yarışları tamamlandı
Real Madrid kazandı; Mbappe tarihe geçti!
Monaco, deplasmanda Angers'i iki golle devirdi!
Milan'dan evinde geri dönüş!
Vedat Muriqi bir maçta yaşanacak her şeyi yaşadı!
Vitor Pereira'dan Premier Lig'de 5. galibiyet
Hull City, deplasmanda bir puana razı oldu
Bayern Münih'ten yine kayıp!
Prens William'dan maç uğuru!
Haaland'dan tarihe geçen performans!
Ben Yedder, İran'a imza atıyor
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Bayern, Sacha Boey hakkında kararını verdi!
-
2
Murat Sancak, Galatasaray'a 'mention' attı
-
3
İngilizler Yusuf Akçiçek'e hayran kaldı!
-
4
Eduard Graf'tan Beşiktaş'a 3 isim!
-
5
Tadic'in yeni takımını canlı yayında açıkladı!
-
6
Icardi çocuğunu aldı, Wanda'ya polis müdahale etti
-
7
Haaland'dan tarihe geçen performans!
-
8
Galatasaray'da 200 milyon TL'lik sorun çözüldü
-
9
Beşiktaş'ta derbi öncesi travma!
-
10
Ergin Ataman: "Kimin şampiyon olacağını ikimiz de biliyoruz"