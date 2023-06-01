Stuttgart Hamburg'a ilk maçta nefes aldırmadı

Bundesliga yükselme play-off finali ilk maçında Stuttgart, sahasında Hamburg'u 3-0 mağlup etti. Rövanş 5 Haziran'da...

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Stuttgart Hamburg'a ilk maçta nefes aldırmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2023 23:49
Bundesliga yükselme play-off finali ilk maçında Stuttgart, sahasında Hamburg'u konuk etti.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmayı Stuttgart 3-0 kazanarak Bundesliga'ya yükselmek için büyük avantaj elde etti.

Karşılaşmanın 1. dakikasında Mavropanos'la öne geçen Stuttgart, 26'da Guirassy'le penaltı kaçırdı. 51'de Vagnoman ile farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip 54. dakikada Guirassy'nin golüyle sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı. Öte yandan Hamburg'da Suhonen kırmızı kartla takımını son 20 dakika 10 kişi bıraktı.

İki takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş maçı 5 Haziran'da Hamburg'da oynanacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery