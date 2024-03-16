Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Jocelyn Gourvennec'in ekibi Nantes ile Patrick Vieira'nın yönetimindeki Strasbourg karşı karşıya geldi.
Louis Fountenau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Strasbourg 3-1 kazanırken goller; 3. dakikada Kevin Gameiro, 62 ve 78. dakikada ise Emanuel Emegha'dan geldi.
Nantes'ın tek golünü ise 36. dakikada Eray Cömert kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç sonra galibiyet alan Strasbourg puanını 29'a yükseltirken, Nantes 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes deplasmanda Nice'e konuk olurken, Strasbourg sahasında Rennes'i ağırlayacak.
Louis Fountenau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Strasbourg 3-1 kazanırken goller; 3. dakikada Kevin Gameiro, 62 ve 78. dakikada ise Emanuel Emegha'dan geldi.
Nantes'ın tek golünü ise 36. dakikada Eray Cömert kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç sonra galibiyet alan Strasbourg puanını 29'a yükseltirken, Nantes 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes deplasmanda Nice'e konuk olurken, Strasbourg sahasında Rennes'i ağırlayacak.
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