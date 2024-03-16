Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Jocelyn Gourvennec'in ekibi Nantes ile Patrick Vieira'nın yönetimindeki Strasbourg karşı karşıya geldi.



Louis Fountenau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Strasbourg 3-1 kazanırken goller; 3. dakikada Kevin Gameiro, 62 ve 78. dakikada ise Emanuel Emegha'dan geldi.



Nantes'ın tek golünü ise 36. dakikada Eray Cömert kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç sonra galibiyet alan Strasbourg puanını 29'a yükseltirken, Nantes 25 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes deplasmanda Nice'e konuk olurken, Strasbourg sahasında Rennes'i ağırlayacak.





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