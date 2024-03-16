Strasbourg, 8 maçlık hasretini noktaladı

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Strasbourg deplasmanda Nantes'ı 3-1 mağlup etti ve ligde 8 maç sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Strasbourg, 8 maçlık hasretini noktaladı
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16 Mart 2024 21:01
Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Jocelyn Gourvennec'in ekibi Nantes ile Patrick Vieira'nın yönetimindeki Strasbourg karşı karşıya geldi.

Louis Fountenau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Strasbourg 3-1 kazanırken goller; 3. dakikada Kevin Gameiro, 62 ve 78. dakikada ise Emanuel Emegha'dan geldi.

Nantes'ın tek golünü ise 36. dakikada Eray Cömert kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç sonra galibiyet alan Strasbourg puanını 29'a yükseltirken, Nantes 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes deplasmanda Nice'e konuk olurken, Strasbourg sahasında Rennes'i ağırlayacak.

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