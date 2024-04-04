Stoudemire: "Luka, LeBron'un 40 bin sayı rekorunu kırabilir"

NBA'in eski yıldızlarından Amar'e Stoudemire, LeBron James'in 40 bin sayı rekorunu kırma potansiyeline sahip olan oyuncunun Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic olduğunu öne sürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Stoudemire: 'Luka, LeBron'un 40 bin sayı rekorunu kırabilir'
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04 Nisan 2024 13:56
NBA'in eski yıldızlarından Amar'e Stoudemire, LeBron James'in 40 bin sayı rekorunu kırma potansiyeline sahip olan oyuncunun Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic olduğunu öne sürdü.

NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson ile konuşan Stoudemire, Doncic'in eşsiz yeteneklerinin ve uzun ömürlü olabilecek kariyerinin kendisini James'in rekoruna kırmaya meydan okuyabilecek bir konuma getiren faktörler olduğunu vurguladı.

Stoudemire, Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant'i de potansiyel bir aday olarak kabul ederken, Doncic'i bu hedefe ulaşabilecek birincil aday olarak belirledi:

"Luka olabilir. Onun dışında yok. Kevin Durant olabilir... ama bunlar dışında hayır, sanmıyoum."

Henüz 25 yaşında olan Doncic'in şu anda NBA'de toplam 11.340 sayısı bulunuyor.

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