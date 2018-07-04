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Stopere son aday Almanya'dan

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine son olarak Mavraj geldi.

Kaynak: Güneş
Stopere son aday Almanya'dan
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04 Temmuz 2018 05:14
Trabzonspor için Alman basınından bomba gibi bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Almanlar, Karadeniz ekibinin Hamburg'da forma giyen Mergim Mavraj'la ilgilendiğini yazdı. Haberin içeriğinde ise 32 yaşındaki stoperin Suudi Arabistan ve İtalya'dan da teklifler aldığı bilgisine yer verildi.

Mavraj'ı devre arası transfer döneminde F.Bahçe de istemişti.

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