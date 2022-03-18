İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de, teknik direktörlük görevi için Daniel Farke düşünülüyor.



Ligde alınan kötü sonuçların ardından taraftarların protestosuna maruz kalan Stoke City Teknik Direktörü Michael O'Neill, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu sonuçlar bizim için yeterli değil. Ne oyuncuları ne de beni kulüpte tutmak için yeterli değil. Çok kolay gol yiyoruz ve pozisyona girmekte zorlanıyoruz." diyerek işinin riskte olduğunu kabul etti.



Michael O'Neill ile yolları ayırmayı planlayan Stoke City'nin, daha önce Norwich City'i 2 kez Premier Lig'e çıkarmayı başaran ve bunu yaparken de göze hoş gelen bir futbol sergileyen Alman teknik direktör Daniel Farke'yi 1 numaralı hedef olarak belirlediği ifade edildi.



Ocak ayında Krasnodar ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Farke, Rusya'daki karışıklıklar sebebiyle görevinden ayrılmıştı. Alman teknik direktörün adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.





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