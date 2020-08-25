Trabzonspor'un yeni sezon öncesinde İspanya La Liga ekibi Real Valladolid'ten kiraladığı Stiven Plaza, Bordo-Mavili formayla macerasına hızlı bir giriş yaptı.
21 yaşındaki forvet, Süper Lig öncesinde yapılan takım çalışmalarında hırslı görüntüsüyle göz dolduruyor.
Kontratında 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan genç oyuncu, 2 sezon kiralandığı Trabzonspor'da başarılı bir dönem geçirip sonrasında Avrupa'ya tekrar açılmayı hedefliyor.
21 yaşındaki forvet, Süper Lig öncesinde yapılan takım çalışmalarında hırslı görüntüsüyle göz dolduruyor.
Kontratında 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan genç oyuncu, 2 sezon kiralandığı Trabzonspor'da başarılı bir dönem geçirip sonrasında Avrupa'ya tekrar açılmayı hedefliyor.