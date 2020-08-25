Stiven Plaza'dan hızlı başlangıç

Trabzonspor'un Valladolid'ten kiraladığı Stiven Plaza, Bordo-Mavili formayla macerasına hızlı bir giriş yaptı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Stiven Plaza'dan hızlı başlangıç
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25 Ağustos 2020 10:42
Trabzonspor'un yeni sezon öncesinde İspanya La Liga ekibi Real Valladolid'ten kiraladığı Stiven Plaza, Bordo-Mavili formayla macerasına hızlı bir giriş yaptı.

21 yaşındaki forvet, Süper Lig öncesinde yapılan takım çalışmalarında hırslı görüntüsüyle göz dolduruyor.

Kontratında 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan genç oyuncu, 2 sezon kiralandığı Trabzonspor'da başarılı bir dönem geçirip sonrasında Avrupa'ya tekrar açılmayı hedefliyor.

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