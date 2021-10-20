Steven Caulker, Sierra Leone için izin istedi!

Gaziantep FK stoperi Steven Caulker, Sierra Leone milli takımında oynamak için FIFA'dan izin beklediğini açıkladı.



İngiltere asıllı stoper, baba tarafından dedesi aracılığıyla Batı Afrika ülkesiyle bir bağlantısı olduğu belirtildi. Fenerbahçe'den kiralık olarak Gaziantep FK'de oynayan 29 yaşındaki oyuncu BBC Sport Africa'ya yaptığı açıklamada, "Büyükbabam Sierra Leone'liydi bana küçükken orayla ilgili hikayeler anlattı" dedi.



"Yeterince büyüdüğümde ve yeterli param olduğunda kendim ziyarete gittim." diyen Caulker, "Ülkeyle aramda bir bağ hissediyorum, bu yüzden Sierra Leone'yi uluslararası düzeyde temsil etme fırsatına sahip olmak benim için büyük bir onur olurdu. Geçmişte birçok kez Sierra Leone'yi ziyaret ettim ve Kambia'da bir okul inşa ettim" açıklamasını yaptı.



Tecrübeli oyuncunun Kasım 2012'de İsveç'e 4-2 yenildikleri maçta İngiltere adına sahaya çıkmasına rağmen dostluk maçı olduğu için ülke değiştirmesine engel bir durum olmadığı bildirildi.



Sierra Leone adına Ocak ayında Kamerun'daki Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak için sabırsızlandığını söyleyen Caulker, "Sierra Leone milli takımını seçmek benim için zor bir karar değildi." dedi.



FIFA'dan henüz izin gelmemesine karşın Steven Caulker, ilk kez Sierra Leone tarafından Fas'taki hazırlık maçlarına çağrıldı.



Leone Stars'ın iyi oyunculara sahip olduğunu belirten başarılı stoper, "Onları Güney Sudan ve Gambiya'ya karşı oynarken izledim. Bence birçok özelliğimiz var. İyi genç bir çalıştırıcımız ve milli takımda başarıya aç bir sürü genç arkadaşlarımız var ve ben de Bunun bir parçası olmak istiyorum." şeklinde konuştu.





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