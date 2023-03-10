Memphis Grizzlies pivotu Steven Adams'ın en az dört hafta daha parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Grizzlies, Adams'ın kısa süre önce sağ dizine kök hücre enjeksiyonu yapıldığını ve yaklaşık dört hafta sonra durumunun yeniden değerlendirileceğini duyurdu.



23 Ocak'tan beri parkelerden uzak olan Adams'a, Phoenix Suns'ta oynanan Grizzlies maçının ardından PCL (arka çapraz bağ) burkulması teşhisi konmuştu.



Bu sezon kadroda Adams olmadan oynadığı 22 maçın 12'sini kaybetmiş olan Memphis, birçok saha dışı olaydan sıkıntı yaşayan Ja Morant'ten da yoksun. Buna ek olarak, Brandon Clarke, bu hafta başında aşil tendonunu yırttıktan sonra sezonu kapatmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ